Рок-певица Чичерина разместила в сети свой клип о защитниках ДНР и ЛНР

Новый видеоролик российской рок-певицы набрал в сети уже почти 30 тысяч просмотров. Эту работу Юлия Чичерина посвятила ополченцам и добровольцам Донбасса.

Основой для музыкального видеоролика послужила песня Юлии Чичериной «Рвать», сообщает РИА Новости.

«Недопустимо продолжать не замечать эту войну, прятать голову в песок», - цитирует агентство певицу. По ее словам, ситуация зашла слишком далеко, и чем больше людей обратят свое внимание на эту проблему, тем быстрее закончатся страдания народа.

В клипе используются кадры, где появляются убитые командиры батальонов ополчения Моторола и Гиви. Авторы ролика использовали видеоматериалы, ярко иллюстрирующие разрушения от боевых действий в регионе, также показана повседневная жизнь ополченцев и их подготовка.

Новости по теме
Теги:
События: война, культура
Следующая новость Ученые подсчитали точный возраст протопланетного диска Солнца

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО