Рок-певица Чичерина разместила в сети свой клип о защитниках ДНР и ЛНР

Новый видеоролик российской рок-певицы набрал в сети уже почти 30 тысяч просмотров. Эту работу Юлия Чичерина посвятила ополченцам и добровольцам Донбасса.

Основой для музыкального видеоролика послужила песня Юлии Чичериной «Рвать», сообщает РИА Новости.

«Недопустимо продолжать не замечать эту войну, прятать голову в песок», - цитирует агентство певицу. По ее словам, ситуация зашла слишком далеко, и чем больше людей обратят свое внимание на эту проблему, тем быстрее закончатся страдания народа.

В клипе используются кадры, где появляются убитые командиры батальонов ополчения Моторола и Гиви. Авторы ролика использовали видеоматериалы, ярко иллюстрирующие разрушения от боевых действий в регионе, также показана повседневная жизнь ополченцев и их подготовка.