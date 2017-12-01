К Рождеству в Европе начнется эпидемия кори

В ближайший месяц Европу может накрыть эпидемия кори, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, в Великобритании уже зарегистрированы 16 подтвержденных случаев заболевания. В группу риска также вошли Румыния, Италия и Германия.

Для поездок в эти страны рекомендуется в обязательном порядке посетить врача и пройти процедуру вакцинации, сообщает Life.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

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