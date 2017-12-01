На рождественском рынке в Потсдаме нашли взрывчатку
Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное на рождественской ярмарке в городе Потсдам на востоке Германии. Уточняется, что бомба представляла собой коробку, наполненную кабелями, гвоздями и батарейками.
«Для успешного обезвреживания был произведён управляемый подрыв», — сообщили полицейские.
Вокруг места обнаружения взрывчатки установлено оцепление. Выясняются обстоятельства ЧП, сообщает Life.
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