На рождественском рынке в Потсдаме нашли взрывчатку

Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное на рождественской ярмарке в городе Потсдам на востоке Германии. Уточняется, что бомба представляла собой коробку, наполненную кабелями, гвоздями и батарейками.

«Для успешного обезвреживания был произведён управляемый подрыв», — сообщили полицейские.

Вокруг места обнаружения взрывчатки установлено оцепление. Выясняются обстоятельства ЧП, сообщает Life.