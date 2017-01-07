Рождественская ночь в Москве стала холодной с начала XXI века
Ночь с 6 на 7 января в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы и с начала XXI века. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 29,8 градуса.
В метеослужбе отметили, что с 2000 года 20-градусные морозы в Рождественскую ночь фиксировались только трижды. При этом самым морозным было Рождество в 2006 году, когда столбик термометра показывал минус 26 градусов, передает ТАСС.
Синоптики также рассказали, что в Подмосковье нынешней ночью было еще холоднее, чем в столице. Так в Волоколамске зафиксирована температура минус 32,2 градуса, в Клине – минус 32,7 градуса.
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