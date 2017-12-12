В рождении геев виноваты старшие братья

Канадские ученые совместно со своими американскими коллегами обнаружили связь между числом старших братьев по материнской линии и гомосексуальностью младшего ребенка.

Специалисты обнаружили, что в плазме крови женщин, у которых есть сын с нетрадиционной сексуальной ориентацией, превышен уровень антител к белку NLGN4Y, по сравнению с матерями, имеющими исключительно гетеросексуальных детей.

Ученые нашли закономерность, согласно которой зависимость становилась сильнее в случае семей с младшим братом-геем и старшими братьями-гетеросексуалами.

По мнению авторов исследования, открытие является «важным шагом вперед в понимании истоков сексуальной ориентации у мужчин», говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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