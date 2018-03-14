Рождение ребенка портит зубы

Германские ученые установили, что рождение ребенка ухудшает состояние зубов женщины.

По словам Франка Габеля из Гейдельбергского университета, Многодетные женщины теряют примерно четыре зуба при появлении третьего ребенка в семье.

«Мы должны постоянно вести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а также заставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматолога для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем», —заявил Габель.

В ходе исследования, в котором приняли участие 120 тысяч пожилых мужчин и женщин, ученые установили, что между состоянием зубов и числом детей действительно существовала связь, однако она проявлялась далеко не всегда и не везде.

Для мужчин подобная закономерность была совершенно нехарактерной, сообщает «РИА Новости».

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