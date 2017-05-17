Рождаемость в Москве с начала года снизилась на 8 процентов
Рождаемость в Москве с начала года снизилась на 8 процентов – до 42 тысяч 713 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, опубликованных столичным управлением ЗАГС.
Как отмечается в материале, 12,6 процентов детей, рожденных в Москве в 2017 году, имеют родителя иностранца.
Вместе с тем, смертность в Москве с начала года снизилась на 2,7 процента – до 41 тысячи 25 случаев, из которых 1,4 процента приходится на иностранцев, сообщает «Интерфакс».
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