Рохинджа переселят на необитаемый остров
Власти Бангладеш задумали избавиться от 100 тысяч беженцев-рохинджа, переселив их на необитаемый остров.
Речь идет об острове Ангар-Чар Бенгальском заливе. На реализацию данного проекта правительство Бангладеш планируют выделить около 280 миллионов долларов. На эти средства будет возведена вся необходимая инфраструктура. Ожидается, что рохинджа будут переселены на остров к кону 2019 года, передает CNN.
Противники проекта указывают на то, что Ангар-Чар малопригоден для жизни, поскольку на нем часто бывают наводнения.
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