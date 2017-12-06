Рохинджа переселят на необитаемый остров

Власти Бангладеш задумали избавиться от 100 тысяч беженцев-рохинджа, переселив их на необитаемый остров.

Речь идет об острове Ангар-Чар Бенгальском заливе. На реализацию данного проекта правительство Бангладеш планируют выделить около 280 миллионов долларов. На эти средства будет возведена вся необходимая инфраструктура. Ожидается, что рохинджа будут переселены на остров к кону 2019 года, передает CNN.

Противники проекта указывают на то, что Ангар-Чар малопригоден для жизни, поскольку на нем часто бывают наводнения.