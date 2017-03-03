Сын Рогозина займет высокий пост в ОАК

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей покинет Минобороны ради поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации.

Кандидатуру 33-летнего Алексея Рогозина поддержали президент корпорации ОАК Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Газета "Коммерсант" отмечает, что официальное назначение состоится после увольнения младшего Рогозина из департамента имущественных отношений Минобороны.

На новом посту сын российского вице-премьера займется формированием транспортного дивизиона корпорации, а также консолидацией функции управления предприятиями в ОАК.

Алексей Рогозин является заместителем директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ с апреля 2016 года. С 2009 года по 2012 год занимал пост директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода «Промтехнологии», а с мая 2012 года по март 2016 года являлся генеральным директором федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», сообщает Ura.ru.