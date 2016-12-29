Рогозин вручил паспорт украинскому ученому

Украинский ученый Игорь Гашененко и его супруга Людмиле, перешедшие на работу в систему российского ОПК, получили российское гражданство.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин на торжественной церемонии началом заседания коллегии ВПК вручил ученому и его супруге паспорта граждан РФ.

С просьбой о предоставлении российского гражданства супругам Гашененко ранее обратилось руководство коллегии ВПК РФ, где ученый работает с марта 2016 года.

По словам Рогозина, Гашененко является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем.

Кроме того, с 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).

Рогозин также рассказал, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ученому российского гражданства, а 9 сентября этого года он дал согласие. Об этом сообщает «РИА Новости».

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