Рогозин не стал комментировать информацию об отмене поездки в Иран
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию об отмене его визита в Иран.
- Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать, - цитирует ТАСС слова Рогозина.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Рогозин отменил свой визит в Иран из-за разглашения иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете. По данным источника издания, Рогозин планировал обсудить в Иране перспективы двустороннего сотрудничества в авиационной сфере.
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