Рогозин сообщил о планах по созданию пятого поколения МиГов
Вице-премьер России Александр Рогозин заявил, что в планах корпорации «МиГ» разработка истребителя пятого поколения.
«Мы сделаем и самолет КБ Микояна и Гуревича («МиГ»), также в пятом поколении», - цитирует его «Интерфакс».
Ранее стало известно о начале летных испытаний нового многофункционального истребителя МиГ-35, который относится к поколению 4++. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что этот самолет значительно усилит ВС РФ, а также отметил его хороший экспортный потенциал.
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