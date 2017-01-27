Рогозин сообщил о планах по созданию пятого поколения МиГов

Вице-премьер России Александр Рогозин заявил, что в планах корпорации «МиГ» разработка истребителя пятого поколения.

«Мы сделаем и самолет КБ Микояна и Гуревича («МиГ»), также в пятом поколении», - цитирует его «Интерфакс».

Ранее стало известно о начале летных испытаний нового многофункционального истребителя МиГ-35, который относится к поколению 4++. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что этот самолет значительно усилит ВС РФ, а также отметил его хороший экспортный потенциал.