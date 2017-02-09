Рогозин рассказал о разработке для Росгвардии специального оружия

Фонд перспективных исследований и инженеры ОПК РФ разработает для Росгвардии высокоточное и нелетальное вооружение, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, предложения будут представлены в ту часть Государственной программы вооружений, которая будет действовать с 2018 по 2025 годы.

Рогозин также отметил, что Росгвардия выполняет специфические задачи и «должна быть вооружена до зубов».

Он уточнил, что оружие должно быть избирательным для того, чтобы при применении наносить минимальный ущерб или сводить к нулю потери среди гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС.