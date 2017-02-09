Рогозин рассказал о разработке для Росгвардии специального оружия
Фонд перспективных исследований и инженеры ОПК РФ разработает для Росгвардии высокоточное и нелетальное вооружение, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
По его словам, предложения будут представлены в ту часть Государственной программы вооружений, которая будет действовать с 2018 по 2025 годы.
Рогозин также отметил, что Росгвардия выполняет специфические задачи и «должна быть вооружена до зубов».
Он уточнил, что оружие должно быть избирательным для того, чтобы при применении наносить минимальный ущерб или сводить к нулю потери среди гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС.
Следующая новость Путин обвинил европейские СМИ в манипулировании общественным мнением
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии