Рогозин провел переговоры с президентом Молдавии
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин встретился в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
В ходе переговоров было принято решение о первом официальном визите Додона в Россию в начале 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил президента Молдавии посетить РФ.
Поездка Рогозина в Кишинев оказалась довольно сложной из-за метеоусловий. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на котором Рогозин летел в столицу Молдавии, вынужден был сесть в Будапеште из-за тумана.
Игорь Додон одержал победу на президентских выборах в Молдавии, прошедших 13 ноября. По итогам второго тура голосования он набрал 52 процента голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».
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