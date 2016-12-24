Рогозин провел переговоры с президентом Молдавии

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин встретился в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В ходе переговоров было принято решение о первом официальном визите Додона в Россию в начале 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил президента Молдавии посетить РФ.

Поездка Рогозина в Кишинев оказалась довольно сложной из-за метеоусловий. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на котором Рогозин летел в столицу Молдавии, вынужден был сесть в Будапеште из-за тумана.

Игорь Додон одержал победу на президентских выборах в Молдавии, прошедших 13 ноября. По итогам второго тура голосования он набрал 52 процента голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».