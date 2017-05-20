Рогозин призвал отказаться от модернизации старого вооружения
Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что старые образцы вооружений модернизировать не будут.
Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу». Он отметил: «Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов».
При этом Рогозин отметил, что модернизации «не должно быть бесконечное множество». Он добавил: «Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что программа вооружений на 2018–2025 годы позволит увеличить боевую мощь страны, отмечает Газета.ru.
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