Рогозин призвал отказаться от модернизации старого вооружения

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что старые образцы вооружений модернизировать не будут.

Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу». Он отметил: «Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов».

При этом Рогозин отметил, что модернизации «не должно быть бесконечное множество». Он добавил: «Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что программа вооружений на 2018–2025 годы позволит увеличить боевую мощь страны, отмечает Газета.ru.