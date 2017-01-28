Рогозин предложил работу в России украинским авиаконструкторам

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пригласил в Россию украинских авиаконструкторов. По его словам, Москва может принять и обеспечить работой специалистов предприятия "Антонов".

– Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова, – сказал Рогозин.

Ранее на предприятии "Антонов" заявили, что в 2017 году не будет выпущено ни одного самолета из-за разрыва с Россией. Для автономной работы заводу требуется заменить все российские комплектующие. Пока Киев не в состоянии выполнить это условие, сообщает РБК.

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