Рогозин предложил работу в России украинским авиаконструкторам
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пригласил в Россию украинских авиаконструкторов. По его словам, Москва может принять и обеспечить работой специалистов предприятия "Антонов".
– Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова, – сказал Рогозин.
Ранее на предприятии "Антонов" заявили, что в 2017 году не будет выпущено ни одного самолета из-за разрыва с Россией. Для автономной работы заводу требуется заменить все российские комплектующие. Пока Киев не в состоянии выполнить это условие, сообщает РБК.
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