Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России

Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление латвийского депутата Имантса Парадниекса, признавшегося, что он назло России не пользуется лифтами.

В ответ Рогозин предложил Парадниексу назло России отморозить себе уши, сообщает Экономика сегодня.

«Назло нам еще надо уши отморозить», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее депутат Сейма Латвии Имантс Парадниекс ранее заявил, что нигде и никогда не пользуется лифтами, так как для работы механизма используется электроэнергия, которую Латвия закупает у РФ. По мнению латвийского депутата, таким образом он навредит экономике России.