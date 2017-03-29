Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление латвийского депутата Имантса Парадниекса, признавшегося, что он назло России не пользуется лифтами.
В ответ Рогозин предложил Парадниексу назло России отморозить себе уши, сообщает Экономика сегодня.
«Назло нам еще надо уши отморозить», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Ранее депутат Сейма Латвии Имантс Парадниекс ранее заявил, что нигде и никогда не пользуется лифтами, так как для работы механизма используется электроэнергия, которую Латвия закупает у РФ. По мнению латвийского депутата, таким образом он навредит экономике России.
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