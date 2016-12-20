Рогозин потребовал не допустить удорожания проекта самолета МС-21

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о недопустимости дальнейшего увеличения стоимости проекта среднемагистрального самолета МС-21.

- Мы находимся в сжатых сроках, жестком противостоянии и, конечно, известных для всех экономических условиях, которые нужно учитывать. Поэтому дальнейшее увеличение стоимости проекта недопустимо, - приводит «Интерфакс» слова Рогозина.

МС-21 - семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров, которое создается корпорацией «Иркут». Летные испытания МС-21 планируется начать в начале 2017 года, а серийное производство в течение следующего года.