Рогозин потребовал не допустить удорожания проекта самолета МС-21
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о недопустимости дальнейшего увеличения стоимости проекта среднемагистрального самолета МС-21.
- Мы находимся в сжатых сроках, жестком противостоянии и, конечно, известных для всех экономических условиях, которые нужно учитывать. Поэтому дальнейшее увеличение стоимости проекта недопустимо, - приводит «Интерфакс» слова Рогозина.
МС-21 - семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров, которое создается корпорацией «Иркут». Летные испытания МС-21 планируется начать в начале 2017 года, а серийное производство в течение следующего года.
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