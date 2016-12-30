Рогозин посмеялся над заявлением Киева о превосходстве украинских ракет
Утверждение председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Сергея Пашинского о том, что Киев создал ракетное оружие, аналогов которого нет в России, повеселило вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — сказал депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Рогозиным в Facebook.
Российские эксперты не раз отмечали, что все заявления Киева о значительном прогрессе в сфере военных разработок не соответствуют действительности, поскольку украинский ВПК пытается использовать советские наработки, многие из которых «безнадежно устарели».
Украинское «новейшее оружие» на поверку оказывается модернизацией старых проектов.
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