Рогозин посмеялся над заявлением Киева о превосходстве украинских ракет

Утверждение председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Сергея Пашинского о том, что Киев создал ракетное оружие, аналогов которого нет в России, повеселило вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — сказал депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Рогозиным в Facebook.

Российские эксперты не раз отмечали, что все заявления Киева о значительном прогрессе в сфере военных разработок не соответствуют действительности, поскольку украинский ВПК пытается использовать советские наработки, многие из которых «безнадежно устарели».

Украинское «новейшее оружие» на поверку оказывается модернизацией старых проектов.