Рогозин отменил свой визит в Иран

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отменил свою поездку в Иран из-за того, что принимающая сторона не сохранила в тайне его визит.

Представитель российского правительства настаивал на конфиденциальности, поскольку в ходе поездки намеревался обсудить ряд деликатных вопросов, однако Иран этого условия не выполнил, сообщает агентство Ura.ru.

У Рогозина была запланированы встречи с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореной Саттрари и главой оборонного ведомства страны Хосейном Дехганом. С ним, в частности, предполагалось обсудить причины, по которым Иран предпочитает западную военную технику российской.