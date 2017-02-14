Рогозин отменил свой визит в Иран
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отменил свою поездку в Иран из-за того, что принимающая сторона не сохранила в тайне его визит.
Представитель российского правительства настаивал на конфиденциальности, поскольку в ходе поездки намеревался обсудить ряд деликатных вопросов, однако Иран этого условия не выполнил, сообщает агентство Ura.ru.
У Рогозина была запланированы встречи с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореной Саттрари и главой оборонного ведомства страны Хосейном Дехганом. С ним, в частности, предполагалось обсудить причины, по которым Иран предпочитает западную военную технику российской.
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