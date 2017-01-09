Рогозин опубликовал фото главного «русского хакера» Виктора Багрова из «Брата 2»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter фотографию Виктора Сухорукова в роли Виктора Багрова из кинофильма «Брат 2», сопроводив иллюстрацию подписью «это главный российский хакер».

Багров запечатлен в момент, когда он прибыл в США якобы на конференцию по новым компьютерным технологиям, - сообщает «Рамблер-новости».

В подписи к кадру из кинофильма говорится, что киберпреступник был сфотографирован спецслужбами США и Украины во время его прилета на конференцию.

Багров-старший внешне напоминает разыскиваемого сотрудниками американских правоохранительных органов российского хакера Евгения Богачева. Его обвиняют в многочисленных киберпреступлениях и хищении денежных средств.