Рогозин объяснил ликвидацию «Спецстроя» коррупцией при строительстве «Восточного»

Выступая в эфире телеканала «Россия-24», вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин объяснил причину ликвидации Федерального агентства специального строительства безобразиями, творившимися при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области.

- На стройках без безобразия, к сожалению, не бывает, но на «Восточном» с этим боролись, и это даже привело к ликвидации «Спецстроя», - цитирует Рогозина «Интерфакс».

Заместитель председателя правительства РФ напомнил, что строительство космодрома «Восточный» сопровождалось возбуждением уголовных дел по фактам коррупции.

- Ликвидация «Спецстроя» является последствием той критики со стороны правительства, которая была направлена на организацию этой работы, многочисленную систему субподрядов, коррупционные истории, которые вскрывались, - подчеркнул Рогозин.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства». Функции ликвидированного «Спецстроя» переданы Министерству обороны.