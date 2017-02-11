Рогозин обсудил с вице-премьером Казахстана совместные проекты в ОПК

В Москве накануне состоялась встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина. Они обсудили создание комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.

Эта информация появилась на сайте премьера Казахстана. Отмечается, что представители двух государств затронули тему реализации проектов в ОПК и аэрокосмической сфере.

Представители обоих государств рассмотрели вопрос сотрудничества на комплексе «Байконур». Они также обсудили вопрос развития города Байконыр и утвердили необходимость разработки туристических маршрутов на космодром в период проведения выставки ЭКСПО в Астане.

Рогозин и Мамин договорились провести пятое заседание Межправительственной комиссии по Байконуру в апреле 2017 года.