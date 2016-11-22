Рогозин обсудил с Асадом возможность поддержки Сирии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, провел в Дамаске встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

- Работа в Дамаске. Переговоры с (президентом САР Башаром) Асадом, премьер-министром Хамисом и мининдел Муаллемом. Победа в войне с террористами зависит и от экономики, - написал Рогозин на своей странице в «Твиттере».

Он также рассказал, что у сирийской стороны было много вопросов о том, как осуществлять поддержку жизнеспособности государства и населения, которое лишилось традиционных способов зарабатывать себе на жизнь.

Вице-премьер возглавил российскую часть постоянной двусторонней комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает «Интерфакс».