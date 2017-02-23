Рогозин назвал три верных союзника России
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, поздравляя с Днем защитника отечества, назвал три верных союзника России, перефразировав высказывание императора Александра III.
- У России три союзника - Армия, ВМФ и Военно-промышленный комплекс, - цитирует ТАСС слова Рогозина.
Великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах отметил, что Александр III часто любил повторять своим министрам фразу «Во всем свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
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