Рогозин назвал причину сокращения отряда российских космонавтов

Омоложение кадров и плановое обновление стали причинами сокращения отряда российских космонавтов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, сейчас средний возраст в отряде космонавтов — 53 года, поэтому Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов.

«Это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года. Должно быть что-то другое, очевидно совершенно, потому что Международная космическая станция будет работать до 2024 года», — цитирует «РИА Новости» слова вице-премьера.

Он также добавил, что не понимает, почему новости о сокращении отряда вызвали такую негативную реакцию.

Ранее отряд космонавтов покинул рекордсмен мира по продолжительности полетов Геннадий Падалка, которому в этом году исполняется 59 лет. Кроме того, были уволены космонавты Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.

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Места: Россия
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