Рогозин назвал диверсией низкие зарплаты сборщиков космических двигателей

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что брак в сборке двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» обусловлен двумя факторами: низкой культурой производства на Воронежском механическом заводе и низкой зарплатой рабочих.

- Культура производства там крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям, — цитирует Рогозина РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, может ли диверсия быть причиной подмены документации, из-за которой произошла неполадка при запуске ракеты «Протон-М», Рогозин заявил, что «такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами».

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