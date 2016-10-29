Рогозин назвал «дебильной» символику украинских силовиков
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин раскритиковал символику Главного управления разведки (ГУР) украинской армии.
- Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков, - написал он в твиттере в субботу, комментируя сообщение на сайте президента Украины Петра Порошенко, где тот представляет коллективу начальника ГУР Минобороны республики.
На снимке за спиной Порошенко виден герб ГУР украинской армии.
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