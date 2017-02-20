Рогозин: наши ракеты нового поколения «разорвут» американскую ПРО

Противоракетная оборона США не представляет для России серьезной угрозы сейчас, этого не произойдет и завтра, и послезавтра – новые российские ядерные ракеты, которые скоро поступят на вооружение, будут способны «разорвать» любую ПРО, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, в Америке, на Западе вообще и так боятся «старых советских классических ракет», но скоро в нашей армии появятся абсолютно новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это оружие будет способно преодолеть «и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США», приводит ТАСС реплику Дмитрия Рогозина.

«Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», - заявил первый вице-премьер в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1».