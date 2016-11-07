Рогозин напомнил Киеву и Кишиневу о необходимости согласовать с РФ вывод миротворцев

Комментируя заявление министра обороны Молдавии Анатолия Шалару о том, что он договорился с украинским коллегой по поводу создания «зеленого коридора» для вывода российских миротворцев из Приднестровья, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что в первую очередь этот вопрос необходимо согласовать с Москвой и Тирасполем.

«А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как «Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи», - цитирует ТАСС запись, сделанную Рогозиным в твиттере.

Ранее Министерство обороны Украины по итогам встречи главы оборонного ведомства с молдавским коллегой ограничилось высказыванием о том, что Украина уважает территориальную целостность Молдавии и поддерживает ее в стремлении вывести из страны контингент российских миротворцев.