Рогозин напомнил Киеву и Кишиневу о необходимости согласовать с РФ вывод миротворцев

Комментируя заявление министра обороны Молдавии Анатолия Шалару о том, что он договорился с украинским коллегой по поводу создания «зеленого коридора» для вывода российских миротворцев из Приднестровья, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что в первую очередь этот вопрос необходимо согласовать с Москвой и Тирасполем.

«А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как «Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи», - цитирует ТАСС запись, сделанную Рогозиным в твиттере.

Ранее Министерство обороны Украины по итогам встречи главы оборонного ведомства с молдавским коллегой ограничилось высказыванием о том, что Украина уважает территориальную целостность Молдавии и поддерживает ее в стремлении вывести из страны контингент российских миротворцев.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 году уже превысил 40 млрд долларов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО