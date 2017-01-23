Рогозин доложил Путину о готовности к испытаниям российского «убийцы боингов»
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин доложил, что испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 начнутся нынешней весной.
- В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21 — наш магистральный самолет. Работы идут в полном порядке, — цитирует Рогозина Лайф.
По заверению вице-премьера, подготовка к первому полету сейчас проходит в Иркутске.
МС-21 включает в себя две модификации. Его называют «убийцей боингов», потому что он с большой долей вероятности должен вытеснить с рынка Boeing 737 MAX с Airbus 320 neo.
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