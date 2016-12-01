Родственники смогут навещать своих детей в реанимации

Объединение детских анестезиологов и реаниматологов (ОДАР) и благотворительный фонд «Детский паллиатив» разработали методический пакет по организации совместного пребывания ребенка вместе с родителями в реанимации.

Как пишет газета «Известия», родственники смогут даже приводить в палату животных. Данные рекомендации, согласованные с главным детским анестезиологом-реаниматологом Минздрава Сергеем Степаненко, в ближайшие дни разошлют в отделения детской реанимации всех больниц страны.

В Минздраве РФ изданию подтвердили, что поддерживают такие инициативы.

По словам хирурга одной из столичных больниц, у родителей часто бывают неадекватные реакции, они могут мешать работе врача.

Согласно новому методическому пакету, представители семьи смогут посещать больницу круглосуточно в зависимости от предпочтений пациента. Родители, находящиеся в больнице с детьми, должны соблюдать правила гигиены и не должны иметь инфекционных заболеваний. Выпроводить родителей из больницы могут, если они ведут себя агрессивно и мешают комфорту других пациентов, работе врачей.

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