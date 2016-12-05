Родственники опознали всех погибших в ДТП в ХМАО

Родственники опознали всех погибших в ДТП, произошедшем на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщает оперативный штаб, созданный в связи с трагедией.

В материале уточняется, что в аварии с участием автобуса, перевозившего детей, и грузовика погибли 12 человек, еще 11 человек находятся в больницах с тяжелыми травмами. Врачи уже прооперировали десять человек, выполнено шесть больших и пять малых операций. В аварии пострадали также более 20 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 264 УК РФ и ч.3 ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщают «Народные новости».