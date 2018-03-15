Родственники Олега Табакова делят наследство

Родственники народного артиста СССР, руководителя театра МХМ имени Чехова Олега Табакова начали делить наследство актера, скончавшегося на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

В качестве руководителя театра Табаков зарабатывал около 1 миллиона рублей в месяц.

Только в 2015 году Табаков заработал 48 миллионов рублей, а по итогам 2017 года он занял первое место в рейтинге московских худруков.

Олег Табаков оставил наследникам три московские квартиры и загородный дом общей стоимостью в 600 миллионов рублей.

В настоящее время на состояние знаменитого артиста претендуют его вдова Марина Зудина и четверо детей, сообщает агентство Nation news.