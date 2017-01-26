Родственники обвиняют в убийстве британского миллионера его украинскую жену

Гибель 47-летнего британского миллионера Барри Принга в 2008 году на трассе под Киевом, где бизнесмен был сбит машиной при попытке поймать такси, была спланированным убийством. С таким утверждением выступают родственники погибшего бизнесмена.

- Его реакция была замедленная из-за интоксикации. На машине были ворованные номера, она не затормозила и не остановилась, — цитирует коронера Элизабет Иерланд Лайф со ссылкой на Mirror.

Мать Принга рассказала, что с Анной Зюзиной ее сын познакомился в интернете. Девушка представилась учительницей, но на самом деле работала стриптизершей.

Спустя считанные дни после гибели супруга Зюзина начала заявлять свои права на активы бизнесмена. Она продала его автомобиль Range Rover, имущество и помещения и перевела деньги с его банковского счета.

Вдову миллионера настойчиво приглашали принять участие в дознании, но она отказывалась, заявив, что уже трижды разговаривала с местной полицией.

На Украине повторно открыли уголовное дело по статье об убийстве в 2011 году.

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