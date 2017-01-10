Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на Twitter

В городской суд Нью-Йорка подан иск на социальную сеть Twitter, которая обвиняется родственниками терактов в Париже и Брюсселе в пособничестве информационной кампании террористов.

Как заявили адвокаты истцов, Twitter нарушил американское антитеррористическое законодательство, поскольку социальная сеть не смогла воспрепятствовать террористам в проведении их информационной кампании вокруг терактов, фактически дав в руки экстремистам «потенциальное мощное средство коммуникации» для достижения их целей, - сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийский телеканал RTFB.

Целью иска является получение близкими погибших финансовой компенсации от Twitter, размер которой пока не определен.

Аналогичные иски уже подавались в США против социальных сетей Facebook и Twitter после других терактов, и в настоящий момент они находятся на рассмотрении.

В результате серии терактов в Париже и Сен-Дени 13 ноября 2015 погибли 130 человек, более 350 получили ранения. 22 марта 2016 года в результате взрывов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека, около 100 получили ранения различной степени тяжести.

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