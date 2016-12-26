Родственники жертв катастрофы Ту-154 получат по 1млн рублей от властей МО

Власти Подмосковья выплатят родным погибших в результате крушения самолета ту-154 по одному миллиону рублей.

«Мы скорбим по тем, кто погиб в авиакатастрофе. Часть людей нам были знакомы – это жители Подмосковья, молодежь, которая закончила наши учебные заведения», цитирует губернатора области Андрея Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он распорядился подготовить нормативные акты, на основании которых будут произведены выплаты и попросил глав муниципалитетов оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.