Родственники жертв катастрофы Ту-154 получат по 1млн рублей от властей МО
Власти Подмосковья выплатят родным погибших в результате крушения самолета ту-154 по одному миллиону рублей.
«Мы скорбим по тем, кто погиб в авиакатастрофе. Часть людей нам были знакомы – это жители Подмосковья, молодежь, которая закончила наши учебные заведения», цитирует губернатора области Андрея Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он распорядился подготовить нормативные акты, на основании которых будут произведены выплаты и попросил глав муниципалитетов оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.
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