Родственникам погибших в Сирии медсестер вручили ордена Мужества
Родственники двух российских военных медсестер, погибших при обстреле передвижного госпиталя в Алеппо, получили ордена Мужества.
Награды родным младших сержантов Надежды Дураченко и Галины Михайловой вручил командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин, передает ТАСС.
Похороны женщин пройдут 10 декабря в Биробиджане. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) объявили в регионе однодневный траур.
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