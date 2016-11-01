Родственникам жертв авиакатастрофы над Синаем не отдают собранные пожертвования

Родственники пассажиров рейса 9268 «Когалымавиа», потерпевшего катастрофу над Синаем, не могут получить собранные для них пожертвования.

В настоящее время средства в размере более трех миллионов рублей находятся на счете «Российского союза спасателей» (Россоюзспас). Председатель высшего совета организации Сергей Щетинин заявил, что средства будут перечислены только адресно, при наличии поименного списка особо нуждающихся, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

В свою очередь родственники жертв авиакатастрофы предлагали Россоюзспасу перевести средства на счет созданного ими благотворительного фонда «Рейс 9268» или же направить собранные средства на финансирование строительства мемориала погибшим.

Самолет A321 компании «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синаем 31 октября 2015 года. На его борту находились 224 человека, все они погибли. После трагедии был объявлен марафон помощи родственникам жертв катастрофы. Россиянам предлагалось переводить пожертвования посредством SMS.