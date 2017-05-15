Родственника полковника Захарченко разыскивают за дезертирство из ФСБ

Сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин, являющийся шурином полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, объявлен в федеральный розыск.

В отношении Сенина возбуждено уголовное дело по факту дезертирства. Полковник исчез в апреле – уйдя с работы на обед, он на службу больше не вернулся. При этом сослуживцам он оставил ключи от сейфа, служебное удостоверение и заявление об увольнении, сообщает URA.RU со ссылкой на «Новую газету».

Предполагается, что Сенин выехал за пределы России, использовав для этого подложные документы. Его исчезновение связывают с дело Захарченко, которому он мог оказывать покровительство.