Родственника полковника Захарченко разыскивают за дезертирство из ФСБ
Сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин, являющийся шурином полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, объявлен в федеральный розыск.
В отношении Сенина возбуждено уголовное дело по факту дезертирства. Полковник исчез в апреле – уйдя с работы на обед, он на службу больше не вернулся. При этом сослуживцам он оставил ключи от сейфа, служебное удостоверение и заявление об увольнении, сообщает URA.RU со ссылкой на «Новую газету».
Предполагается, что Сенин выехал за пределы России, использовав для этого подложные документы. Его исчезновение связывают с дело Захарченко, которому он мог оказывать покровительство.
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