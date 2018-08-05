Родным журналиста Орхана Джемаля не выдали документ о смерти
Родственники погибшего в Центральной Африке журналиста Орхана Джемаля не получили заключение о его смерти. Документ, подписанный консулом России в ЦАР, оказался утерян.
Об этом в Facebook сообщил друг убитого журналист Максим Шевченко. Он отметил, что без документа Джемаля нельзя похоронить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот пост, уточнив, что документ утерян авиаперевозчиком. Сейчас МИД восстанавливает заключение о смерти, передает Meduza.
30 июля в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они прибыли в ЦАР, чтобы снять фильм о наемниках ЧВК «Вагнер».
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