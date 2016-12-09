Родители школьников пожаловались на пропаганду православия

Родители учеников московской школы № 2065 обратились в Генпрокуратуру с жалобой на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования».

По словам инициатора обращения Инны Герасимовой, родителям пятиклассников не понравилось содержание учебника «Истоки» по новому предмету «основы духовно-нравственной культуры народов России».

Как пояснила Герасимова, в учебнике постоянно повторяется про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей и «чудеса, которые творят иконы».

- У нас в классе половина детей из мусульманских семей, это ведь Новая Москва. У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты, — приводит «Коммерсант» слова автора обращения.

Герасимова также рассказала, что сначала написала обращение в столичный департамент образования, который в свою очередь перенаправил письмо руководству школы, которое пояснило, что отказаться от предмета школа не может, поскольку это инициатива департамента.