Родители отрицают «секту» в петербургском Аничковом лицее

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась к руководству телеканала НТВ с требованием опровергнуть информацию о растлении школьников в Аничкове лицее.

По словам омбудсмена, к ней обратились родители, чьи дети учатся в этом учебном заведении и попросили защитить их права.

«Более 200 несовершеннолетних детей на всю страну названы жертвами растлителей, сектантами, психопатами, а возможно, и наркоманами», — говорится в обращении.

Сюжет НТВ о лицее вышел в конце июня. В нем педагогов Аничкова лицея обвинили в растлении малолетних и подготовке активистов «пятой колонны» на деньги «иностранных агентов», сообщает «Санкт-Петербург.ру».