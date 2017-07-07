Родители отрицают «секту» в петербургском Аничковом лицее
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась к руководству телеканала НТВ с требованием опровергнуть информацию о растлении школьников в Аничкове лицее.
По словам омбудсмена, к ней обратились родители, чьи дети учатся в этом учебном заведении и попросили защитить их права.
«Более 200 несовершеннолетних детей на всю страну названы жертвами растлителей, сектантами, психопатами, а возможно, и наркоманами», — говорится в обращении.
Сюжет НТВ о лицее вышел в конце июня. В нем педагогов Аничкова лицея обвинили в растлении малолетних и подготовке активистов «пятой колонны» на деньги «иностранных агентов», сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость Москва предложила темы к встрече лидеров России и США
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии