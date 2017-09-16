Родители отдыхавших в сгоревшем лагере в Одессе детей вышли на митинг

Родители отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория» детей вышли на митинг около здания горсовета в Одессе.

Как пишет издание «Думская», люди стали собираться на Думской площади около 17:00. Они требовали, чтобы к ним вышел мэр города Геннадий Труханов и его зам Зинаида Цвиринько. Всего на митинг собрались около 200 человек.

Позже стало известно, что митингующие стали штурмовать здание, выбивать двери.

Пожар в лагере «Виктория» случился в ночь на субботу. В результате происшествия трое девочек погибли, еще двое детей пострадали. 16 сентября объявлен в Одессе днем траура.