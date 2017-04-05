Родители опознали совершившего теракт в Петербурге смертника
Родители Акбаржона Джалилова - предполагаемого смертника-одиночки, совершившего теракт в петербургском метро, узнали своего сына в ходе процедуры опознания, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, родителей террориста допросили и в Комитете национальной безопасности Киргизии незадолго до вылета в Россию.
3 апреля уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов подорвал себя в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщает Рен ТВ.
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