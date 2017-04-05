Родители опознали совершившего теракт в Петербурге смертника

Родители Акбаржона Джалилова - предполагаемого смертника-одиночки, совершившего теракт в петербургском метро, узнали своего сына в ходе процедуры опознания, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, родителей террориста допросили и в Комитете национальной безопасности Киргизии незадолго до вылета в Россию.

3 апреля уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов подорвал себя в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщает Рен ТВ.

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