Родители московских школьников против последних звонков

Родители выпускников предложили отменить празднование последнего звонка в Москве.

По словам председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования Людмилы Мясниковой, катание на теплоходах и лимузинах лучше заменить торжественной линейкой.

Она также отметила, что 25 мая не является особенным днем, так как впереди выпускников ждут экзамены, которые требуют сосредоточенности и внимания.

Кроме того, многие родители считают, что необходимо отменить неофициальную часть выпускных вечеров, на которых царит неподобающая атмосфера.

Однако главным доводом в пользу отмены пышных гуляний, по мнению родителей, являются дополнительные расходы.

«К нам действительно часто обращаются родители, которые жалуются на поборы в школах. И на выпускной, и на последний звонок собирают немалые деньги, — рассказал «Ридусу» директор по развитию Национального родительского комитета Кирилл Лукьяненко.

Ранее поборы на выпускной удивили даже лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. В классе, где учится его дочь, с каждого ученика решили собрать больше чем по 200 тысяч рублей. В итоге артист с дочерью решили на праздник не ходить, а сэкономленные деньги отдать в хоспис.

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