Родителей хабаровских живодерок оштрафовали за плохое воспитание детей

Родители хабаровских школьниц, обвиняемых в жестоких убийствах животных, оштрафованы на 500 рублей.

Зампрокурора Индустриального района Хабаровска Екатерина Ермакова рассказала «Интерфаксу» о заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором рассматривался вопрос о ненадлежащем воспитании детей и неисполнении родительских обязанностей. В итоге мать одной из школьниц и бабушка другой были оштрафованы на 500 рублей в соответствии с КоАП.

Собеседница агентства пояснила, что согласно законодательству, данная сумма является максимально возможной.

Помимо жестокого обращения с животными, двум 17-летним хабаровчанкам предъявлены обвинения в разбое, оскорблении религиозных чувств верующих и возбуждении вражды.