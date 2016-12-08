Родителей хабаровских живодерок оштрафовали за плохое воспитание детей
Родители хабаровских школьниц, обвиняемых в жестоких убийствах животных, оштрафованы на 500 рублей.
Зампрокурора Индустриального района Хабаровска Екатерина Ермакова рассказала «Интерфаксу» о заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором рассматривался вопрос о ненадлежащем воспитании детей и неисполнении родительских обязанностей. В итоге мать одной из школьниц и бабушка другой были оштрафованы на 500 рублей в соответствии с КоАП.
Собеседница агентства пояснила, что согласно законодательству, данная сумма является максимально возможной.
Помимо жестокого обращения с животными, двум 17-летним хабаровчанкам предъявлены обвинения в разбое, оскорблении религиозных чувств верующих и возбуждении вражды.
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