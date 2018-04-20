«Родинки» укажут на раковые опухоли

Швейцарские ученые разработали новый метод диагностики рака с помощью специального импланта, который позволит обнаружить злокачественные опухоли на ранней стадии.

Инновационное устройство, созданное специалистами ETH Zurich, представляет собой крошечный пластырь, который помещается под кожу и фиксирует изменения в организме пациента.

Дело в том, что во время развития рака в организме повышается уровень кальция, и устройство фиксирует этот процесс, выбрасывая в организм пациента дозу меланина, из-за которого на коже появляется темная родинка.

Появление на коже нового темного пятна должно стать для человека сигналом к необходимости срочного обследования у врача.

Инновационная «родинка» поможет вовремя распознать рак простаты, легких, кишечника и груди и начать лечение на ранних стадиях, сообщает «Федерал пресс».

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