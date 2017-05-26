На родине погибшего в Сирии морпеха открыли памятник

В Новочеркасске почтили память погибшего в Сирии морского пехотинца Александра Позынича открытием памятника.

Монумент установлен на центральной аллее Александровского сада, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. На церемонии его открытия присутствовали члены семьи морского пехотинца, представители общественных и ветеранских организаций.

Кроме того, имя военнослужащего присвоено школе, в которой он учился, в городе прошел посвященный ему патриотический фестиваль.

Позынич погиб в ноябре 2015 года в ходе операции по спасению экипажа бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем.