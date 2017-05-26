На родине погибшего в Сирии морпеха открыли памятник

В Новочеркасске почтили память погибшего в Сирии морского пехотинца Александра Позынича открытием памятника.

Монумент установлен на центральной аллее Александровского сада, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. На церемонии его открытия присутствовали члены семьи морского пехотинца, представители общественных и ветеранских организаций.

Кроме того, имя военнослужащего присвоено школе, в которой он учился, в городе прошел посвященный ему патриотический фестиваль.

Позынич погиб в ноябре 2015 года в ходе операции по спасению экипажа бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ариана Гранде поможет пострадавшим при взрыве на ее концерте

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО