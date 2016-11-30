Родченков использовал служебное положение и заставлял спортсменов принимать допинг

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков использовал свое служебное положение для личной выгоды и принуждал спортсменов к употреблению допинга. Такое заявление сделал заместитель председателя Следственного комитета РФ Илья Лазутов.

- В ходе расследования выявляется все больше фактов, подтверждающих, что глава Московской антидопингового лаборатории Григорий Родченков длительное время, извлекая для себя, в том числе, материальную выгоду, использовал свое служебное положение для склонения спортсменов к употреблению допинга, - цитирует Лазутова «Спортфакт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По словам заместителя председателя СК РФ, следователям не удалось обнаружить доказательств существования в России государственной допинговой программы.

- Для того, чтобы составить представление о личности Родченкова, необходимо также сообщить о том, что в 2011 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, длительное время находился на лечении в психиатрической больнице, где ему был установлен соответствующий диагноз, - подчеркнул Лазутов.

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Места: Россия
События: допинг
Организации: СКР
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